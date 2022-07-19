طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق طبي بمستشفى العيون طرابلس، في إعادة البصر لطفل، بعدما فقده بشكل كامل نتيجة انفصال شبكي وحدوث ثقب في مركز البصر.

وخضع الطفل علي مسلّم، عشرة سنوات، إلى عملية دقيقة لإصلاح الثقب وإرجاع الشبكية لعينه اليمنى مع تثبيتها بزيت السيليكون قبل أسبوعين من الآن، حسب بيان وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

ومنذ سنوات عانى الطفل علي، من فقدان البصر بعينه اليسرى قبل أن يصبح كفيفا بالكامل ويفقد القدرة على النظر بعينه اليمنى نتيجة لانفصال الشبكية.

وبعد أن أجرى استشاري جراحات الشبكية والماء الأبيض والأزرق الدكتور فتحي زنبيل العملية لعين الطفل اليمنى قبل أسبوعين، أظهرت نتائج الفحص الطبي أن الطفل تماثل للشفاء بعد رجوع الشبكية لوضعها الطبيعي وثباتها في مكانها.

يشار إلى أن إجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل مستشفى العيون يأتي تنفيذًا لبرنامج توطين الخدمات العلاجية للعيون، الذي أطلقته وزارة الصحة، برئاسة مدير مستشفى العيون الدكتورة رانيا عبدالله الخوجة.