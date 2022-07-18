«الكتيبة 166» تؤمن موقع السدادة للنهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء اليوم الاثنين، عن استعداد الكتيبة 166 لتأمين موقع السدادة التابع لمنظومة القرضابية السدادة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها عضو اللجنة الإدارية بالجهاز أحمد الديب لموقع السدادة، برفقة آمر كتيبة 166 وقوة إنفاذ القانون، وضباط من جهاز الشرطة الزراعية، للاطلاع على احتياجات الموقع الأمنية والفنية واللوجستية اللازمة حيال تفعيل الموقع بكامل طاقته، وذلك وفق تعليمات اللجنة الإدارية بالجهاز.

كان في استقبال الضيوف كل من مدير إدارة التشغيل والصيانة محمد الجبالي، ومدير الموقع أسامة التياني، ومجموعة من مستخدمي الموقع، وفق بيان نشرته صفحة الجهاز على «فيسبوك».

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وعقد الديب اجتماعًا مع القوات الأمنية ومديري الموقع، وأكد ضرورة توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات وتأمين الموقع بالشكل الصحيح، حتى يتسنى للمقاول المكلف بصيانة المضخات والعمل في ظروف أمنية جيدة.

وأفاد محمد الحصان آمر كتيبة 166 بأن الكتيبة على استعداد تام لتوفير الحماية والتأمين للموقع وكافة المواقع الواقعة على مسار المنظومة، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشهد تعاون الكتيبة في تأمين الإمداد المائي، منوها بأن الكتيبة متعاونة حاليًا مع كتيبة طارق بن زياد في تأمين منظومة الحساونة - سهل جفارة، وتعمل بالتعاون مع قوة إنفاذ القانون وجهاز الشرطة الزراعية على تأمين منظومة القرضابية السدادة.

جانب من زيارة عضو اللجنة الإدارية بالجهاز أحمد الديب لموقع السدادة برفقة آمر كتيبة 166. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

جانب من زيارة عضو اللجنة الإدارية بالجهاز أحمد الديب لموقع السدادة برفقة آمر كتيبة 166. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

جانب من زيارة عضو اللجنة الإدارية بالجهاز أحمد الديب لموقع السدادة برفقة آمر كتيبة 166. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)