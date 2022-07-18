باشاغا يؤكد لـ«نورلاند» ضرورة وجود آليات واضحة لإدارة عائدات النفط

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ضرورة وجود «آليات واضحة ومنضبطة لإدارة عائدات النفط، وفق القانون، ومع السيادة الوطنية الليبية البحتة».

جاء ذلك خلال حديثه، اليوم الإثنين، مع المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مشددًا على «ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية أي شكل من أشكال الصراع السياسي، وأهمية الحفاظ على الحياد والشفافية في إدارة الثروة النفطية».

وتابع باشاغا، في منشور عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك»: «اتفقنا على أن استخدام العنف أمر غير مقبول وأن استئناف إنتاج النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي».

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كما أكد الطرفان دعمهما لكافة المسارات التي تضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وأهمها تنفيذ كافة مهام ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

استئناف الإنتاج

والجمعة، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية، ورفع حالة «القوة القاهرة» بها، وذلك في أعقاب تسلمه مهامه خلفا لرئيس المؤسسة المقال مصطفى صنع الله.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، بدء الاستعداد لتصدير كميات النفط الخام، إذ من المقرر أن تصل ناقلة إلى ميناء الزويتينة يوم 20 يوليو، لتحميل مليون برميل من خام أبو الطفل.

اجتماع (5+5)

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، عقد اجتماع لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بحضور رئيس أركان قوات القيادة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، لمناقشة استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

وأفاد بيان لرئاسة الأركان بحكومة الوحدة الوطنية، في وقت سابق اليوم، بأن اجتماع طرابلس يأتي على غرار الاجتماعات السابقة التي عقدت في مدينة سرت في 11 ديسمبر الماضي، وفي 8 يناير الماضي.