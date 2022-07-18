تبون: يجب أن يبني الليبيون مؤسسات البلاد بأنفسهم بعيدا عن التجاذبات الخارجية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الليبيين إلى «بناء مؤسسات البلاد بأنفسهم»، من خلال انتخاب نزيه لممثليهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية «بعيدًا عن التدخلات والتجاذبات الخارجية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة.

وأشار تبون إلى تطابق وجهات نظر بلاده مع روما حول القضية الليبية، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين البلدين من أجل تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في العاصمة المالية باماكو، وهو الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.

ضرورة تعزيز الدور الأممي في مالي

كما دعا الرئيس الجزائري إلى تعزيز دور البعثة الأممية في مالي من أجل التوصل إلى تسوية للتوترات الحاصلة في منطقة الساحل الأفريقية.

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مطالبة بالحوار الليبي وتحذير من اتساع رقعة النزاع

وطالبت الدبلوماسية الجزائرية أكثر من مرة بـ«الحوار» لتسوية الوضع الليبي، وحذرت بشكل خاص من خطر توسع رقعة النزاع إلى منطقة الساحل بأكملها.

ووقعت إيطاليا والجزائر، اليوم الإثنين، 16 اتفاقية ومذكرات تفاهم على هامش زيارة دراغي، بحسب بيان من الرئاسة الجزائرية. وذكر البيان أن تبون ودراغي ترأسا اجتماع القمة الرابعة بين حكومتي البلدين.