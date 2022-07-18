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«الدولية للهجرة»: إعادة 193 مهاجرا إلى ليبيا خلال أسبوع.. وغرق 176 شخصا منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 09:07 مساء
«الدولية للهجرة»: إعادة 193 مهاجرا إلى ليبيا خلال أسبوع.. وغرق 176 شخصا منذ بداية العام
مهاجرون أعيدوا إلى طرابلس على متن زورق تابع لأمن السواحل، 19 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
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أكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين، إعادة 193 مهاجرًا إلى ليبيا بعد محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري.

غرق 176 شخصا خلال 2022
وأوضحت المنظمة في إحصاء، أنه خلال العام الجاري (بداية من يناير حتى 16 يوليو)، جرت إعادة نحو 10 آلاف و465 مهاجرًا، بينهم 9 آلاف و371 رجلًا، و300 امراة. فيما غرق 176 شخصًا، وفقد 634 آخرون. وبين الغرقى والمفقودين، 694 رجلًا، و100 أنثى.

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إعادة أكثر من 30 ألف مهاجر إلى ليبيا
وجاء في الإحصاء أنه خلال الفترة بين يناير وديسمبر من العام الماضي (2021)، جرت إعادة 32 ألفًا و425 مهاجرًا، فيما غرق 662 شخصًا، وفقد 891 آخرين خلال الفترة ذاتها.

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