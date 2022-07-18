السيسي يناقش حل الأزمة الليبية مع المستشار الألماني خلال لقاء ببرلين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة الليبية مع المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال لقاء بينهما في برلين، اليوم الإثنين.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن المباحثات تناولت «سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا».

علاقة مصر وألمانيا بالملف الليبي

وأضافت أن «مصر من أهم دول الجوار لليبيا، وتقوم بجهود صادقة لدعم المسار السياسي الليبي»، مشيرة إلى الدور الألماني المهم في التعامل مع الأزمة الليبية من خلال مسار برلين.

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توافق على ضرورة تسوية الأوضاع في ليبيا والحفاظ على موارد الدولة

ولفتت الرئاسة المصرية إلى توافق الجانبين على «تضافر الجهود المشتركة سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية».

ونقل البيان المصري عن المستشار شولتس قوله إن القاهرة «تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط، في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة».

