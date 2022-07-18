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بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 07:35 مساء
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة (صورة من لقائه مع قناة العربية الحدث).
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كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن غياب التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط، مضيفًا أن «التمويل ليس شرطًا أن يكون أموالًا، فهناك أساليب أخرى، إذ يمكن أن تصدر المؤسسة سندات أو تقترض من مؤسسات دولية، أو تستثمر مع الشركاء أو القطاع الخاص الليبي».

وأشار بن قدارة، في مقابلة مع قناة «العربية الحدث»، أُذيعت السبت الماضي، إلى أن توفير التمويل يحتاج إلى مرونة في التعامل مع القوانين والمؤسسات ومنها مصرف ليبيا المركزي.

عدم الاستقرار السياسي.. تحد صعب يواجه مؤسسة النفط؟
وتابع: «عدم الاستقرار السياسي هو أكبر تحدٍ، لكن بالكياسة وحسن التعامل والثقة يمكن تجنيب المؤسسة الدخول في معارك غير واجبة، دون التفريط في الموارد المسؤولة عن إدارتها المؤسسة».

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ترتيبات مالية بـ 43 مليار دينار
وبخصوص الميزانية المرصودة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المقدرة بـ43 مليار دينار، قال: «نعم هناك ترتيبات مالية بهذا المبلغ لتنفيذ خطة تطوير قطاع النفط، وسنحاول أن نستعمل هذا المبلغ الاستعمال الأمثل».

وشدد بن قدارة على ضرورة «بناء جسور من الثقة مع مصرف ليبيا المركزي، وأنا أعتقد أن محافظ المصرف سيتفهم ما الحدود التي تقف عندها مؤسسة النفط، وكذلك الحدود التي يقف عندها المصرف، ونحن أيضا نتفهم حدود كل من المؤسستين، إذ لا يمكن لأي منهما أن يقوم بدور الآخر».

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