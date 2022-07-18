Atwasat

البيوضي: تواصلت مع باشاغا وأدعو مجلسي النواب والدولة لإقرار موعد نهائي للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 07:26 مساء
البيوضي: تواصلت مع باشاغا وأدعو مجلسي النواب والدولة لإقرار موعد نهائي للانتخابات
سليمان البيوضي خلال تقدمه بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، 22 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)
alwasat radio

دعا المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى إقرار القاعدة الدستورية وإقرار موعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدًا دعمه التظاهر «لمحاربة الفساد» أمام قاعة الشهداء بمصراتة غدًا الثلاثاء.

وأشار البيوضي، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه أجرى اتصالًا مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا «في إطار التأكيد على خطته العملية نحو تنفيذ الاستحقاقات الوطنية وفقًا لخطته المعلنة».

اتصال البيوضي مع باشاغا.. لماذا؟
واعتبر المرشح للانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي أن اتصاله مع باشاغا هدفه «وجود سلطة تنفيذية موحدة تمثل مخرجاً للتوافق الوطني، ودفعاً نحو جمود التسوية والإقرار بضرورة المضي قدمًا».

وأكد على «الدعم الكامل وغير المشروط لتوجهات باشاغا»، مضيفاً: «أضم صوتي للداعمين للتظاهر والتواجد أمام قاعة الشهداء مصراتة.. لمحاربة الفساد وإنقاذ ليبيا من بيعها وهيمنة دول الأجنبية عليها».

- سليمان البيوضي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية
- النويري يناقش مع السفير الألماني «الوصول إلى تسوية لإجراء الانتخابات»
- وليامز تتحدث عن الوساطة الأممية وأولويات المرحلة الحالية في ليبيا

تحذير من رهن ثروات ليبيا للأجانب
ويرى البيوضي أن ليبيا مهددة بـ«مخاطر حقيقية قد تؤدي لحالة من الجمود السياسي المستدام والانزلاق نحو رهن ثرواتها للأجنبي تحت شعارات براقة».

كما اعتبر أن «الخيارات السلمية الضامنة لتنفيذ الإنتخاباتا تقف بين صفقتين إحداهما شاملة تمثل الأغلبية في مجلس النواب و 52 عضوا من المجلس الأعلى للدولة والقيادة العامة، والأخرى تمثل (...) يتعاملون مع الوطن كغنيمة ووسيلة للافتراس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
دراغي يزور الجزائر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز

دراغي يزور الجزائر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز
مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا

مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا
الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية

الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية
الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات

الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات
استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي

استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي
سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء

سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء
تقرير برلماني ينتقد استجابة الشرطة لعملية إطلاق نار في مدرسة بتكساس أودت بحياة 21 شخصا

تقرير برلماني ينتقد استجابة الشرطة لعملية إطلاق نار في مدرسة بتكساس أودت بحياة ...
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو

جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»

بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»
شكوك بوجود خيانة لصالح روسيا.. زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن الأوكراني

شكوك بوجود خيانة لصالح روسيا.. زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي في تركيا

انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي...
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي

انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي

الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية

الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية
بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي

بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الناظوري والحداد وأعضاء لجنة «5+5» يناقشون استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية
الناظوري والحداد وأعضاء لجنة «5+5» يناقشون استكمال خطوات توحيد ...
أبو جناح يبحث مع السفير يلماز إرسال فرق طبية تركية لتشغيل المستشفيات الليبية
أبو جناح يبحث مع السفير يلماز إرسال فرق طبية تركية لتشغيل ...
رئاسة الأركان بـ«الوحدة» تكشف محاور لقاء الحداد والناظوري
رئاسة الأركان بـ«الوحدة» تكشف محاور لقاء الحداد والناظوري
النويري يناقش مع السفير الألماني «الوصول إلى تسوية لإجراء الانتخابات»
النويري يناقش مع السفير الألماني «الوصول إلى تسوية لإجراء ...
حكومة الدبيبة تحدد أسعارا جديدة للكهرباء.. و50 درهما للشريحة الأولى (منازل)
حكومة الدبيبة تحدد أسعارا جديدة للكهرباء.. و50 درهما للشريحة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
حمودة: لا علاقة لرئيس الحكومة باجتماع لجنة «5+5».. ولا صحة لتبادل أسرى
حمودة: لا علاقة لرئيس الحكومة باجتماع لجنة «5+5».. ولا صحة ......
دراغي: الجزائر وإيطاليا يمكنهما المساهمة في استقرار ليبيا وتونس مع احترام سيادتهما
دراغي: الجزائر وإيطاليا يمكنهما المساهمة في استقرار ليبيا ......
البيوضي: تواصلت مع باشاغا وأدعو مجلسي النواب والدولة لإقرار موعد نهائي للانتخابات
البيوضي: تواصلت مع باشاغا وأدعو مجلسي النواب والدولة لإقرار ......
حكومة الدبيبة تحدد أسعارا جديدة للكهرباء.. و50 درهما للشريحة الأولى (منازل)
حكومة الدبيبة تحدد أسعارا جديدة للكهرباء.. و50 درهما للشريحة......
النويري يناقش مع السفير الألماني «الوصول إلى تسوية لإجراء الانتخابات»
النويري يناقش مع السفير الألماني «الوصول إلى تسوية لإجراء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط