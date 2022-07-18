البيوضي: تواصلت مع باشاغا وأدعو مجلسي النواب والدولة لإقرار موعد نهائي للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى إقرار القاعدة الدستورية وإقرار موعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدًا دعمه التظاهر «لمحاربة الفساد» أمام قاعة الشهداء بمصراتة غدًا الثلاثاء.

وأشار البيوضي، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه أجرى اتصالًا مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا «في إطار التأكيد على خطته العملية نحو تنفيذ الاستحقاقات الوطنية وفقًا لخطته المعلنة».

اتصال البيوضي مع باشاغا.. لماذا؟

واعتبر المرشح للانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي أن اتصاله مع باشاغا هدفه «وجود سلطة تنفيذية موحدة تمثل مخرجاً للتوافق الوطني، ودفعاً نحو جمود التسوية والإقرار بضرورة المضي قدمًا».

وأكد على «الدعم الكامل وغير المشروط لتوجهات باشاغا»، مضيفاً: «أضم صوتي للداعمين للتظاهر والتواجد أمام قاعة الشهداء مصراتة.. لمحاربة الفساد وإنقاذ ليبيا من بيعها وهيمنة دول الأجنبية عليها».

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تحذير من رهن ثروات ليبيا للأجانب

ويرى البيوضي أن ليبيا مهددة بـ«مخاطر حقيقية قد تؤدي لحالة من الجمود السياسي المستدام والانزلاق نحو رهن ثرواتها للأجنبي تحت شعارات براقة».

كما اعتبر أن «الخيارات السلمية الضامنة لتنفيذ الإنتخاباتا تقف بين صفقتين إحداهما شاملة تمثل الأغلبية في مجلس النواب و 52 عضوا من المجلس الأعلى للدولة والقيادة العامة، والأخرى تمثل (...) يتعاملون مع الوطن كغنيمة ووسيلة للافتراس».