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حكومة الدبيبة تحدد أسعارا جديدة للكهرباء.. و50 درهما للشريحة الأولى (منازل)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 06:45 مساء
حكومة الدبيبة تحدد أسعارا جديدة للكهرباء.. و50 درهما للشريحة الأولى (منازل)
محطة كهرباء طبرق، 11 يوليو 2022، (منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء.

وأوضح القرار، المعلن اليوم الإثنين، والصادر بتاريخ أمس الأحد، أن تعريقة الاستهلاك بالنسبة للمنازل كالآتي: الشريحة الأول (من 1 إلى 800 كيلو وات) بـ50 درهمًا، والشريحة الثانية (من 801 إلى 1500 كيلو وات) بـ75 درهمًا، والشريحة الثالثة من (1501 كيلو وات فما فوق) بـ150 درهمًا.

أسعار الاستهلاك للتجاري
وبالنسبة للتجاري (إنارة وقود) تكون الشريحة الأولى (من 1 إلى 500 كيلو وات) بـ100 درهم، والشريحة الثانية (من 501 كيلو إلى ألف كيلو وات) بـ150 درهمًا، والشريحة الثالثة (من 1001 كيلو وات فما فوق) بـ200 درهم.

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أسعار الاستهلاك الصناعي للكهرباء 
أما بالنسبة للاستهلاك الصناعي الخفيف، فالشريحة الأولى (من كيلو إلى ألف كيلو وات) بـ100 درهم، والشريحة الثانية (من 1001 كيلو وات فما فوق) بـ200 درهم.

وبالنسبة للصناعي الثقيل، فسعر الاستهلاك لكل كيلو وات 200 درهم، والمرافق العامة 350 درهمًا، وإنارة الشوارع 350 درهمًا، والزراعي (صغار المزارعين) بـ100 درهم، أما المزارع الكبيرة فتحاسب بـ150 درهمًا لكل كيلو وات. 

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