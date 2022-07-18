السفارة الأميركية: تقديم محارق مخلفات طبية لـ 5 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت السفارة الأميركية لدى ليبيا تقديم محارق مخلفات طبية لخمس بلديات في ليبيا، عبر برنامج «Taqarib» التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأوضحت السفارة في بيان اليوم الإثنين أن تقديم المحارق جرى مؤخرا، مضيفة أنه قبل إستلام الآلات، قامت الوكالة بتدريب موظفي المستشفيات على التشغيل والصيانة.

ضرورة اعتماد البلديات سياسة إحراق المخلفات الطبية

كما طلبت الوكالة من البلديات اعتماد سياسة إحراق مخلفات طبية التي وضعتها بالتعاون مع السلطات الليبية.

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المحارق تمنع وصول المواد الخطرة إلى السكان

ونوهت السفارة بان هذه المحارق ستعمل على «منع وصول المواد الخطرة إلى المجتمعات المحلية وستقلل بشكل كبير من حجم ووزن النفايات التي يتم التخلص منها مع القضاء على مسببات الأمراض الضارة».

وأشارت إلى أن الموظفين والمرضى في عيادات الصحة العامة الليبية يتعرضون لتهديدات صحية باستمرار في ظل عدم وجود آليات سليمة للتخلص من النفايات الطبية. وتابعت: «لسوء الحظ غالبًا ما تنتهي نفايات المستشفيات في الشوارع والأرصفة ومصارف مياه الأمطار، فيما أدت التحديات المنجرة عن جائحة الكورونا إلى زيادة كبيرة في النفايات الطبية في ليبيا».