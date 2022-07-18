الدبيبة والكبير والمشري وشكشك والشنطي يؤكدون الالتزام بشفافية الإيرادات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي لقاء في العاصمة طرابلس اليوم الإثنين.

ونوه اللقاء، الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة الليبي، إلى «دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم قطاع النفط والغاز، والشروع في تنفيذ الخطة التطويرية للقطاع، والالتزام بإجراءات الشفافية والإفصاح عن إيرادات الدولة النفطية وأوجه إنفاقها»، حسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

وأكد اللقاء «أهمية الجهود التي بُذلت لعودة العمل بالحقول والموانئ النفطية، والأثر الإيجابي لذلك على أهم الاستحقاقات الاقتصادية وعلى ملف الكهرباء».

ويوم الأحد بحث المشري في اجتماع حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية وآلية تعزيز الاقتصاد الليبي.

يُشار إلى أن المشري رفض قرار الدبيبة رقم (642) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الصادر في 7 يوليو الجاري؛ إذ طالبه بسحب قراره، وهو مارفضه الدبيبة قائلا: «نشكركم .. واستشارتكم غير ملزمة».

واجتمع أمس الأحد مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.