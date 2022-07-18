Atwasat

الحويج يقرر حظر جمع عضوية أكثر من مجلس إدارة 3 شركات مساهمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 03:06 مساء
الحويج يقرر حظر جمع عضوية أكثر من مجلس إدارة 3 شركات مساهمة
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، قرارا بحظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ثلاث شركات مساهمة في الداخل والخارج سواء بصفة شخصية أو بالإنابة عن الغير، تنفيذا لأحكام التشريعات للشركات المساهمة بما في ذلك المصارف التجارية. 

وحسب القرار، الذي نشرته الوزارة، فإنه تبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة وينصرف البطلان إلى العضوية الأحدث.

- احتدام النقاش بين الدبيبة والحويج عند الحديث عن أزمة نقص الوقود 
- الحويج يحظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم» ويمنع استخدامها
- الحويج يوجه بتشكيل فريق لإعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة

وحظر الحويج تعدد العضوية لأكثر من شركة واحدة في الشركات العامة التي تقرر الاستعانة بأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية في مجالس إدارتها على أن يكون شغلهم للعضوية على سبيل التفرغ التام، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما وجه القرار الشركات المساهمة العامة والخاصة والمصارف التجارية تسوية أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القرار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا

مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا
الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات

الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات
سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء

سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء
تقرير برلماني ينتقد استجابة الشرطة لعملية إطلاق نار في مدرسة بتكساس أودت بحياة 21 شخصا

تقرير برلماني ينتقد استجابة الشرطة لعملية إطلاق نار في مدرسة بتكساس أودت بحياة ...
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو

جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»

بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»
شكوك بوجود خيانة لصالح روسيا.. زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن الأوكراني

شكوك بوجود خيانة لصالح روسيا.. زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي في تركيا

انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي...
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي

انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي

الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية

الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية
بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي

بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي
خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا

خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا
وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي
جَرة البرلمان الليبي

جَرة البرلمان الليبي
إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين

إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة زلاف تستعد لحفر 5 آبار تجريبية في حقل العطشان
شركة زلاف تستعد لحفر 5 آبار تجريبية في حقل العطشان
اللافي يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية تطورات الوضع في ليبيا
اللافي يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية تطورات الوضع في ...
الحويج يقرر حظر جمع عضوية أكثر من مجلس إدارة 3 شركات مساهمة
الحويج يقرر حظر جمع عضوية أكثر من مجلس إدارة 3 شركات مساهمة
«بنغازي»: منح التأشيرات للمسافرين إلى مالطا من البلدية بداية من الأحد المقبل
«بنغازي»: منح التأشيرات للمسافرين إلى مالطا من البلدية بداية من ...
الدبيبة والكبير والمشري وشكشك والشنطي يؤكدون الالتزام بشفافية الإيرادات النفطية
الدبيبة والكبير والمشري وشكشك والشنطي يؤكدون الالتزام بشفافية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
الناظوري والحداد وأعضاء لجنة «5+5» يناقشون استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية
الناظوري والحداد وأعضاء لجنة «5+5» يناقشون استكمال خطوات ......
السفارة الأميركية: تقديم محارق مخلفات طبية لـ 5 بلديات
السفارة الأميركية: تقديم محارق مخلفات طبية لـ 5 بلديات...
مصراتة: البدء في صيانة عدد من المدارس والمنشآت التعليمية
مصراتة: البدء في صيانة عدد من المدارس والمنشآت التعليمية...
الدبيبة والكبير والمشري وشكشك والشنطي يؤكدون الالتزام بشفافية الإيرادات النفطية
الدبيبة والكبير والمشري وشكشك والشنطي يؤكدون الالتزام ......
«بنغازي»: منح التأشيرات للمسافرين إلى مالطا من البلدية بداية من الأحد المقبل
«بنغازي»: منح التأشيرات للمسافرين إلى مالطا من البلدية بداية......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط