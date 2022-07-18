شركة زلاف تستعد لحفر 5 آبار تجريبية في حقل العطشان

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، الاستعدادات الأخيرة من أجل حفر خمس آبار تجريبية في حقل العطشان.

ووصل إلى الحقل أمس الأحد، شحنات من أنابيب تغليف آبار النفط، وبعض المواد الخاصة بالحفر، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر انطلاق أعمال الحفر، التي تنفذها الشركة الوطنية للحفر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح البيان أن تلك الآبار ضمن المرحلة الأولى لبداية إنتاج الغاز الذي سيغذي محطة أوباري الغازية للكهرباء في المستقبل القريب.

وشركة زلاف تأسست العام 2013، وتتبع بالكامل المؤسسة الوطنية للنفط، وتختص بتطوير حقول النفط والغاز التي لم تنتج بعد، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للنفط والغاز، وخلق تنمية مستدامة في المناطق الإنتاجية والصناعية.

أنابيب التغليف في الحقل.