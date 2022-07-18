«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية شرقية، نشطة إلى قوية على الساحل من الخليج إلى شحات، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 3.5 متر على ساحل الجبل الأخضر.