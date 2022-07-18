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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 01:05 مساء
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية شرقية، نشطة إلى قوية على الساحل من الخليج إلى شحات، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 3.5 متر على ساحل الجبل الأخضر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية بشكل عام، وتكون متغيرة الاتجاه صباحا على ساحل الخمس، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل سرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بوجه عام، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة، تصل إلى 30 عقدة على ساحل الخليج.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 متر، ويصل إلى 3.50 متر على ساحل الجبل الأخضر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا على ساحل الجبل الأخضر.
- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات
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