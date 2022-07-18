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موجة «كورونا» الخامسة تستنفر ليبيا.. وطرابلس في المستوى الوبائي الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 12:28 مساء
موجة «كورونا» الخامسة تستنفر ليبيا.. وطرابلس في المستوى الوبائي الثالث
مواطن ليبي يتلقى اللقاح في سبها. (فيسبوك)
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استنفرت السلطات الصحية الليبية لمواجهة الموجة الخامسة من فيروس «كورونا»، التي بدأت تجتاح أنحاء مختلفة في العالم، وتزايدت وتيرة المخاوف مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض ظهور بؤر جديدة للوباء في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية، وارتفاع تصنيف منطقة طرابلس إلى المستوى الوبائي الثالث.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ارتفاع إصابات الفيروس عالميا يرجع إلى قدرته على التطور والتغيير «وهذا هو السبب فى زيادة الإصابات»، إذ يلحظ المبعوث الخاص للمنظمة ديفيد نابارو «ذكاء» الفيروس وقدرته على مراوغة الدفاعات التي يوفرها الجهاز المناعي.

وفي ليبيا، صعد متوسط عدد الحالات الموجبة أسبوعيًا التي بلغت 88 إصابة بالفيروس، بارتفاع قدره 253% عن المسجلة في الأسبوع الماضي، وفق آخر أرقام صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

طرابلس في المستوى الوبائي الثالث
ومع إقرار، السلطات الصحية الليبية، بضعف القدرة الحالية لأجهزة الرصد والتقصي في الكشف عن الحالات، فإن المؤشرات المتاحة تشير إلى ارتفاع عدد التكاثر إلى 1.8 شخص بنهاية هذا الأسبوع، وصعود المعدل الأسبوعي لنسبة الحالات الموجبة إلى 36%، تزامنًا مع انخفاض عدد الاختبارات، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض. 

ووفق التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي خلال الفترة من الثامن إلى 14 من يوليو الجاري، ارتفع تصنيف منطقة طرابلس إلى المستوى الوبائي الثالث، نتيجة انخفاض عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها يوميًا وإغلاق أغلب مراكز العزل في المنطقة، وهو ما يدعو لفرض بعض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي المرض.

- 10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها 
- 88 حالة متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
- إعلان الإجراءات الاحترازية لحفظ لقاحات كورونا في أبوسليم

ويتساءل مهتمون بالشأن الصحي حول ما إذا كان هذا الارتفاع في حالات الإصابة مقدمة لعودة جديدة إلى الإجراءات الاحترازية التي صاحبت انتشار الفيروس لأكثر من عامين.
وارتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 502 ألف و642 حالة، بينها 406 حالات نشطة، و495 ألفًا و805 حالات شفاء، و6431 حالة وفاة.

ومع مؤشرات هذه الأرقام المثيرة للقلق، وجهت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الأجهزة الحكومية، بعدم السماح للموظفين بالدخول إلى مقر عملهم دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس «كورونا».

 إجراءات إضافية لمواجهة «كورونا»
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة عدة إجراءات إضافية لمواجهة الموجة الخامسة من فيروس «كورونا»، أبرزها؛ رفع كفاءة الموارد البشرية من العاملين بأقسام العناية الفائقة، وتعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة والمتعلقة بالتأهب والاستجابة.

كما قررت رفع جهوزية مراكز العزل، ومضاعفة قدرات النظام الصحي لمواجهة تحديات جائحة كورونا، إلى جانب توفير الاحتياجات اللازمة لإجراء المسحات والفحوصات المخبرية اليومية لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالمختبرات المرجعية.

ودعا المركز المواطنين إلى التطعيم واستكمال جميع الجرعات للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في البلاد، مشيرًا إلى استمرار حملة التوعية حول أهمية تلقى التطعيم ضد «كورونا» في المنطقة الشرقية مع ارتفاع معدل الإصابة.

يشار إلى أن هذه الحملات تجري تحت إشراف المركز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) والجهات الصحية والمسؤولين داخل مدن سرت وإجدابيا وبنغازي والبيضاء ودرنة وطبرق وامساعد وبير الأشهب والوحات.

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