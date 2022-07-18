استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الإثنين.

وثبتت العملة الأميركية عند 4.90 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

واستقر اليورو عند 4.94 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 5.82 دينار.

أسعار العملات العربية في السوق الرسمية

وعلى صعيد العملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي التي سجلت 1.30 دينار، و1.33 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.28 دينار، واليوان الصيني عند 0.72 دينار.