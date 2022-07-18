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الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 11:20 صباحا
الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية
الدبيبة والمشري يتصافحان خلال حضورهما احتفالية السفارة التركية، 17 يوليو 2022، (مجلس الدولة)
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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في احتفالية للسفارة التركية بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان اليوم الإثنين، إن الاحتفالية أُقيمت لمناسبة الذكرى السادسة لفشل الانقلاب في تركيا.

ونشر المكتب على صفحته بموقع «فيسبوك»، صورا ظهر فيها المشري والدبيبة وهما يتبادلان أطراف الحديث، وبجوارهما رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، والسفير التركي كنان يلماز، ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح.

- المشري يطلب من الدبيبة سحب قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
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وحضر الاحتفالية أيضا نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة.

خلاف المشري والدبيبة حول إدارة مؤسسة النفط
ويأتي هذا اللقاء بعد الكتاب الذي وجهه المشري إلى الدبيبة يحثه فيه على سحب قرار تعيين مجلس إدارة جديد المؤسسة الوطنية للنفط، محذرا من أن يؤدي هذا الإجراء إلى «تفكيك المؤسسة».

ورد عليه الدبيبة قائلا إن «رأيه استشاري»، وإن هذا الأمر «ليس في نطاق اختصاصات» مجلس الدولة.

الدبيبة والمشري يتحدثان بينما يتابعهما شكشك والسفير التركي وأبوجناح
الدبيبة والمشري يتحدثان بينما يتابعهما شكشك والسفير التركي وأبوجناح
الحضور خلال مشاهدة مادة مصورة معروضة في الاحتفالية.
الحضور خلال مشاهدة مادة مصورة معروضة في الاحتفالية.
معيتيق يظهر في خلفية الصورة.
معيتيق يظهر في خلفية الصورة.
الحضور في الاحتفالية.
الحضور في الاحتفالية.
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