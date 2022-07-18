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أحوال الطقس اليوم: أجواء مستقرة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 09:23 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء مستقرة في معظم المناطق
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر وأجواء صيفية معتدلة معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية، وتسجل على أجدابيا 36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحيانا على غات والمناطق القريبة منها، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

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