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هنية: مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 18 يوليو 2022, 08:55 صباحا
هنية: مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية
رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، (أرشيفية: مجلس النواب)
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قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هدية، إن المجلس يعتزم عقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف هدية، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن المجلس أدى ما عليه ملتزما بكل الاتفاقيات المنصوص عليها فيما يخص المناصب السيادية والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وأحال للأخيرة أسماء المرشحين لتلك المناصب مرات عدة، معقبا: «فوجئنا بعدم تجاوب مجلس الدولة معنا في هذه المشاورات».

وجدد هدية الدعوة إلى مجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة في حينها، متابعا: «الوقت حاليا يحتم علينا إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة لمجلس النواب».

عقيلة قدمنا أسماء المرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة
وفي السادس من يوليو الجاري، أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تقديم المجلس قائمة بالمرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة.

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وقال عقيلة: «كتبنا رسالة أمام العالم إلى الإخوة في مجلس الدولة، أرسلنا 13 اسما عن كل قطاع، على أن يختاروا من بينهم ثلاثة أسماء، ثم يُسمي منهم مجلس النواب، ونطالبهم أن يردوا علينا»، لافتا إلى أن مجلس النواب سيواصل عمله عقب عطلة عيد الأضحى لإنهاء كل الاستحقاقات، خاصة أن هناك قوانين جاهزة للمناقشة، من بينها قانون الرواتب.

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