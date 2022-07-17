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«مكافحة الأمراض»: بؤر جديدة لفيروس كورونا.. وارتفاع مؤشر الخطورة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 10:18 مساء
«مكافحة الأمراض»: بؤر جديدة لفيروس كورونا.. وارتفاع مؤشر الخطورة في طرابلس
جانب من حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. (أرشيفية: مركز مكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، ظهور بؤر جديدة لفيروس «كورونا» في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية، نظرًا لارتفاع مؤشر عدد التكاثر إلى 1.8 بنهاية هذا الأسبوع، وارتفاع المعدل الأسبوعي لنسبة الحالات الموجبة إلى 36%، تزامنًا مع انخفاض عدد الاختبارات، إشارة إلى ضعف القدرة الحالية لأجهزة الرصد والتقصي في الكشف عن الحالات.

تصنيف طرابلس عند المستوى الوبائي الثالث
وأفاد المركز، في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي خلال الفترة من الثامن إلى 14 من يوليو الجاري، بارتفاع تصنيف منطقة طرابلس إلى المستوى الوبائي الثالث، نتيجة انخفاض عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها يوميًا وإغلاق أغلب مراكز العزل في المنطقة، وهو ما يدعو لفرض بعض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي المرض.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الاختبارات إلى أقل من 50 اختبارًا لكل 100 ألف مواطن، وهو يقلل وبشكل كبير قدرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء.

%253 ارتفاعًا في عدد الإصابات
وأكد المركز أن معظم المناطق الصحية لا تزال تشهد استقرارًا في عدد الحالات المسجلة أسبوعيًا، ولم تتخط أي منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 ألف مواطن، وارتفاع عدد المناطق التي سجلت حالات إصابة إلى 7 مناطق.

وبلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي حوالي 167 اختبارًا يوميًا مع ارتفاع متوسط عدد الحالات الموجبة أسبوعيًا والتي بلغت 88 إصابة بالفيروس، بارتفاع قدره 253% عن المسجلة في الأسبوع الماضي.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 502 ألف و642 حالة، بينها 406 حالات نشطة، و495 ألفًا و805 حالات شفاء، و6431 حالة وفاة.

إجراءات لمواجهة الوباء
وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، عدة إجراءات لمواجهة الوباء، أبرزها؛ رفع كفاءة الموارد البشرية من العاملين بأقسام العناية الفائقة، وتعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة والمتعلقة بالتأهب والاستجابة، فضلًا عن رفع جهوزية مراكز العزل، ومضاعفة قدرات النظام الصحي لمواجهة تحديات جائحة كورونا، إلى جانب توفير الاحتياجات اللازمة لإجراء المسحات والفحوصات المخبرية اليومية لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالمختبرات المرجعية.

كما وجهت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس السبت، الأجهزة الحكومية، بعدم السماح للموظفين بالدخول لمقر عملهم دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس «كورونا».

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