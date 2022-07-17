مقتل شخصين في مشاجرة قرب طريق المطار في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شخصان في بني وليد جراء مشاجرة وقعت الليلة الماضية بين شباب من قبيلة «النورة» وشباب من قبيلة «الدلول» قرب طريق المطار جنوب المدينة، على ما أفاد أحد الأعيان «بوابة الوسط» اليوم الأحد.

وقال المصدر في حديث إلى «بوابة الوسط» إن شبابًا من قبيلة «النورة» قتلوا شخصين من شباب قبيلة «الدلول»، مشيرًا إلى أن مديرية أمن بني وليد أقفلت الطريق المؤدي من قبيلة الرزقة إلى كوبري النورة غرب المدينة لتفادي أي خروقات أمنية قد تحدث بسبب الحادث.

- «اللواء 444 قتال» يقتحم ستة أوكار لمهربين في بني وليد

وطالب المصدر أهالي وعقلاء وأعيان بني وليد بضرورة التوجه إلى الطريق الرابط بين الظهرة وقبيلة النورة غرب المدينة لمنع وقوع أي حادث بسبب الوضع المحتقن بين قبيلتي «النورة» و«الدلول».

وأضاف المصدر أن بعض المشايخ والعقلاء في المدينة تدخلوا في محاولة لتهدئة الوضع وإنهاء المشكلة والخلاف بين أبناء القبيلتين، لافتا إلى أن أسباب الحادث بين الطرفين لا تزال غير معروفة.

سيارة شرطة وعدد من المشايخ والأعيان عند الطريق الرابط بين النورة والظهرة غرب بني وليد، الأحد 17 يوليو 2022. (الإنترنت)