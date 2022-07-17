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جمعية خيرية إنجليزية تجري 50 عملية قسطرة قلب للأطفال في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 07:41 مساء
جمعية خيرية إنجليزية تجري 50 عملية قسطرة قلب للأطفال في تاجوراء
إحدى غرف العمليات بالمركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء (صفحة الدكتور ناجي جمعة)
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انطلقت في المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء، حملة لإجراء 50 عملية جراحية للقلب (قسطرة) لأطفال ليبيين يعانون من عيب خلقي، تحت شعار «قلوب صغيرة».

وأعلن وزير الصحة الأسبق، واستشاري طب الأطفال والأعصاب بمستشفى بورتلاند بالعاصمة البريطانية لندن، الدكتور ناجي جمعة بركات، انطلاق الحملة بوصول الأطباء والإخصائيين إلى طرابلس.

الزيارة الثالثة
وأوضح بركات عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه قام بترتيب وإتمام هذه الحملة مع جمعية «منتدى أيد» الإنجليزية والتي تعد الزيارة الثالثة، بعد نجاح الحملتين الأولى والثانية والتي جرى خلالهما علاج أكثر من 109 حالات.

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- حملة لإجراء 50 عملية قسطرة قلب للأطفال في تاجوراء

وأثنى الدكتور بركات على تعاون مدير مركز القلب في تاجوراء، وبنك ABC ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، على دورهم الفاعل في إنجاح هذه الحملة.

فشل إجراء العمليات في بنغازي
لكنه أشار إلى عدم قبول الحملة في مركز بنغازي الطبي؛ بسبب وجود «عراقيل ونزاع داخلي وأشياء أخرى»، وهو ما تسبب في حرمان علاج 30 حالة، قائلًا: «أرحب بأي مستشفى في المنطقة الشرقية بأن يستضيفنا، والغرض هو علاج هؤلاء الأطفال مجانيًا ورفع المعاناة عنهم، بعيدًا عن المشاكل الشخصية».

واختتم بالإعلان عن تنظيم أربع زيارات سنويًا لعلاج الأطفال بالمجان، متمنيًا وجود وزير للصحة حتي يجرى التنسيق على مستوى الوزارة.

إحدى غرف العمليات بالمركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء (صفحة الدكتور ناجي جمعة)
إحدى غرف العمليات بالمركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء (صفحة الدكتور ناجي جمعة)
إحدى غرف العمليات بالمركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء (صفحة الدكتور ناجي جمعة)
إحدى غرف العمليات بالمركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء (صفحة الدكتور ناجي جمعة)
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