Atwasat

بالموازاة مع اجتماع مجلس مؤسسة النفط.. المشري والكبير وشكشك والشنطي يبحثون آلية تعزيز الاقتصاد الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 06:05 مساء
بالموازاة مع اجتماع مجلس مؤسسة النفط.. المشري والكبير وشكشك والشنطي يبحثون آلية تعزيز الاقتصاد الليبي
المشري يتوسط الكبير والشنطي وشكشك، الأحد 17 يوليو 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)
alwasat radio

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في اجتماع حضره، اليوم الأحد، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية وآلية تعزيزالاقتصاد الليبي.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المشري أكد خلال اللقاء حرص المجلس على الملكية (الوطنية) للإدارة المالية والشفافية في تسييلها، واستعداد المجلس لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لكل المؤسسات، حضر اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح حيث جرى بحث جملة من القضايا الجارية في البلاد ولا سيما الإدارية والمالية والاقتصادية.

- المشري يطلب من الدبيبة سحب قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
- الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

يأتي الاجتماع بالموازاة مع اجتماع مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة وحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

يُشار إلى أن المشري رفض قرار الدبيبة رقم (642) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الصادر في 7 يوليو الجاري؛ إذ طالبه بسحب قراره، داعيًا إلى بذل الجهود من أجل التوافق بين وزارة النفط والمؤسسة، محذرًا من أن التغيير في هذا الوقت المفصلي «قد يؤدي إلى تفكيك المؤسسة وانقسامها... الأمر الذي سيعود بكارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة البلد»، وهو مارفضه الدبيبة قائلًا: «نشكركم .. واستشارتكم غير ملزمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي

الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين

إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين
خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا

خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا
«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ويعلن 3 مطالب

«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ...
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»

الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»
سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى

سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى
ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟

ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟
بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط

بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل

50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس

رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
طرح ألبوم غنائي لجوني ديب

طرح ألبوم غنائي لجوني ديب
كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز

رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم عملات نقدية مزورة في غريان
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم عملات نقدية مزورة في غريان
المنفي يشارك في اجتماع تنسيقي للاتحاد الأفريقي.. «كوفيد 19» والتجارة الحرة أبرز الملفات
المنفي يشارك في اجتماع تنسيقي للاتحاد الأفريقي.. «كوفيد 19» ...
حكومة الوحدة الوطنية: اجتماع تحضيري لمجلس إدارة مؤسسة النفط برئاسة بن قدارة
حكومة الوحدة الوطنية: اجتماع تحضيري لمجلس إدارة مؤسسة النفط ...
بعد رفع «القوة القاهرة».. ناقلة نفطية تدخل ميناء البريقة
بعد رفع «القوة القاهرة».. ناقلة نفطية تدخل ميناء البريقة
الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية
الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
المزيد
المنفي يقترح إدراج بعض الأولويات في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي
المنفي يقترح إدراج بعض الأولويات في أجندة 2063 للاتحاد ......
بالموازاة مع اجتماع مجلس مؤسسة النفط.. المشري والكبير وشكشك والشنطي يبحثون آلية تعزيز الاقتصاد الليبي
بالموازاة مع اجتماع مجلس مؤسسة النفط.. المشري والكبير وشكشك ......
الدبيبة: تأسيس صندوق تنمية لمنطقة الهلال النفطي وزيادة المرتبات آخر أغسطس
الدبيبة: تأسيس صندوق تنمية لمنطقة الهلال النفطي وزيادة ......
الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية
الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع ......
بعد رفع «القوة القاهرة».. ناقلة نفطية تدخل ميناء البريقة
بعد رفع «القوة القاهرة».. ناقلة نفطية تدخل ميناء البريقة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط