بعد رفع «القوة القاهرة».. ناقلة نفطية تدخل ميناء البريقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة المكلف من حكومة الوحدة الوطنية فرحات بن قدارة، منذ قليل، دخول الناقلة النفطية «IBELA»، التي تحمل العلم الإيطالي لتصدير أول كمية من المكثفات عبر ميناء البريقة النفطي التابع لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز، وذلك وفق حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن بن قدارة ترأس اجتماعًا تحضيريًا لمجلس الإدارة بمبنى المؤسسة في العاصمة طرابلس. ونشرت الصفحة الرسمية للحكومة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا للاجتماع.

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ويوم الجمعة، أعلن فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية اعتبارًا من يوم الجمعة، ورفع حالة القوة القاهرة بها.