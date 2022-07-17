Atwasat

حكومة الوحدة الوطنية: اجتماع تحضيري لمجلس إدارة مؤسسة النفط برئاسة بن قدارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 03:06 مساء
حكومة الوحدة الوطنية: اجتماع تحضيري لمجلس إدارة مؤسسة النفط برئاسة بن قدارة
اجتماع تحضيري لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، 17 يوليو 2022. (فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من قبل الحكومة برئاسة فرحات بن قدارة عقد اجتماعًا تحضيريًا بمبنى المؤسسة بالعاصمة طرابلس.

ونشرت الصفحة الرسمية للحكومة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا للاجتماع الذي ترأسه بن قدارة.

انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية
ويوم الجمعة، أعلن فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية اعتبارًا من يوم الجمعة، ورفع حالة القوة القاهرة بها.

- بن قدارة يرد على أنباء تعيينه بناء على صفقة سياسية 
- بن قدارة: ملتزمون بالشفافية بعيدا عن العمل الفردي والارتجالي 
- شركة الكهرباء: رفع القوة القاهرة عن المنشآت النفطية سينعكس إيجابيا على الشبكة

ويوم السبت قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن هناك تخوفًا من أن مجلس الإدارة الجديد «جاء بصفقة سياسية أو تقاسم غنائم أو أن المؤسسة دخلت كصفقة في هذا الموضوع». وأضاف بن قدارة، في مقابلة مع قناة «العربية الحدث»، مساء السبت: «نحب أن نطمئن الجميع بأن المؤسسة ستكون شفافة جدًا، فالإيرادات التي ستحصلها المؤسسة سيتم إعلانها، كم بعنا وصدرنا».

اجتماع تحضيري لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، 17 يوليو 2022. (فيسبوك)
اجتماع تحضيري لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، 17 يوليو 2022. (فيسبوك)
اجتماع تحضيري لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، 17 يوليو 2022. (فيسبوك)
اجتماع تحضيري لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، 17 يوليو 2022. (فيسبوك)
اجتماع تحضيري لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، 17 يوليو 2022. (فيسبوك)
اجتماع تحضيري لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، 17 يوليو 2022. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين

إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين
خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا

خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا
«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ويعلن 3 مطالب

«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ...
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»

الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»
سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى

سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى
ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟

ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟
بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط

بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل

50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس

رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
طرح ألبوم غنائي لجوني ديب

طرح ألبوم غنائي لجوني ديب
كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز

رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة الحديد والصلب: 4 مصابين في انفجار بمصنع الأكسجين
شركة الحديد والصلب: 4 مصابين في انفجار بمصنع الأكسجين
لجنة برلمانية: إعداد قانون يجرم العنف ضد المرأة
لجنة برلمانية: إعداد قانون يجرم العنف ضد المرأة
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم عملات نقدية مزورة في غريان
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم عملات نقدية مزورة في غريان
المنفي يشارك في اجتماع تنسيقي للاتحاد الأفريقي.. «كوفيد 19» والتجارة الحرة أبرز الملفات
المنفي يشارك في اجتماع تنسيقي للاتحاد الأفريقي.. «كوفيد 19» ...
حكومة الوحدة الوطنية: اجتماع تحضيري لمجلس إدارة مؤسسة النفط برئاسة بن قدارة
حكومة الوحدة الوطنية: اجتماع تحضيري لمجلس إدارة مؤسسة النفط ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
المزيد
الدبيبة: تأسيس صندوق تنمية لمنطقة الهلال النفطي وزيادة المرتبات آخر أغسطس
الدبيبة: تأسيس صندوق تنمية لمنطقة الهلال النفطي وزيادة ......
الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية
الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع ......
بعد رفع «القوة القاهرة».. ناقلة نفطية تدخل ميناء البريقة
بعد رفع «القوة القاهرة».. ناقلة نفطية تدخل ميناء البريقة...
حكومة الوحدة الوطنية: اجتماع تحضيري لمجلس إدارة مؤسسة النفط برئاسة بن قدارة
حكومة الوحدة الوطنية: اجتماع تحضيري لمجلس إدارة مؤسسة النفط ......
المنفي يشارك في اجتماع تنسيقي للاتحاد الأفريقي.. «كوفيد 19» والتجارة الحرة أبرز الملفات
المنفي يشارك في اجتماع تنسيقي للاتحاد الأفريقي.. «كوفيد 19» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط