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شركة الحديد والصلب: 4 مصابين في انفجار بمصنع الأكسجين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 01:30 مساء
شركة الحديد والصلب: 4 مصابين في انفجار بمصنع الأكسجين
مصابون في انفجار مصنع الأكسجين التابع لشركة الحديد والصلب، 17 يوليو 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة في انفجار مصنع الأكسجين صباح اليوم الأحد. 

وأشارت الصفحة الرسمية للشركة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن المصابين «جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية»، ولم يوضح المنشور أسباب وملابسات هذا الانفجار.

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شهادة أحد المصابين
وقال أحد المصابين إن الانفجار وقع في إحدى التوربينات خلال عملية صيانة، والإصابات كانت بسيطة، وفق تسجيل مصور بثته الشركة. 

ونشرت الشركة أسماء المصابين وهم، توفيق عمر الترجمان ، وبشير عمر الشهوبي، وأنس ناجي أبوليفة، وزياد محمد الصيد.

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