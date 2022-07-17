تراجع الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار اليوم الأحد مقابل الدينار في السوق الموازية، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانخفض سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.14 دينار اليوم مقابل 5.12 دينار أمس. فيما صعد سعر صرف اليورو أمام الدينار، ليسجل 5.21 دينار مقابل 5.20 أمس.

أما سعر صرف الجنيه الاسترليني، فقد استقر في السوق الموازية الأحد عند 6.05 دينار، كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.30 دينار، والدينار التونسي 1.68 دينار ليبي. وبلغ سعر كسر الذهب 211 دينارًا وذلك لعيار 18.

أسعار العملات في السوق الرسمية

وفي السوق الرسمية، استهل سعر صرف الدولار الأميركي المعاملات بارتفاع مقابل الدينار الليبي بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك. وصعدت العملة الأميركية إلى 4.90 دينار مقابل 4.87 د‫ينار يوم الخميس قبل الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط اليورو بفارق 3 قروش، منخفضًا إلى 4.94 دينار مقارنة بـ4.97 دينار، في حين استقر سعر الجنيه الاسترليني عند 5.82 دينار.