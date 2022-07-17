Atwasat

النيجر تطالب بمعالجة الوضع الراهن في ليبيا لحل أزمة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 11:58 صباحا
النيجر تطالب بمعالجة الوضع الراهن في ليبيا لحل أزمة الهجرة
رئيس وزراء النيجر احمودو محمدو. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعا رئيس وزراء النيجر احمودو محمدو، إلى ضرورة العمل على القضايا الأمنية والوضع الراهن في ليبيا، وذلك في سياق مساعٍ حل إشكالية الهجرة السرية.

جاء ذلك خلال محادثات جمعت محمدو مع المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مايكل سبيندليغر، في النيجر أمس السبت، التي تهدف إلى تطوير مشروع تعاون حدودي بين النيجر ونيجيريا.

وأشار المسؤول الدولي إلى أن «رئيس الوزراء أبدى رضاه عن هذا المشروع، وكذلك عن الطريقة التي يسير بها التعاون». ومن المقترحات المعروضة إمكانية العمل مع القطاع الخاص من أجل جلب الشركات الأوروبية للعمل مع النيجر لخلق فرص عمل للشباب النيجري.

هلاك مهاجرين في الصحراء الكبرى
يشار إلى أنه تكررت خلال العقد الأخير حوادث هلاك مهاجرين في الصحراء الكبرى بعدما حولت عصابات إجرامية البلدات النيجرية الحدودية إلى نقطة عبور أساسية للساعين للوصول إلى ليبيا، ومنها ركوب القوارب باتجاه سواحل أوروبا.

- جيش النيجر يعثر على جثث 10 مهاجرين قرب الحدود مع ليبيا
- الاتحاد الأوروبي والنيجر يقيمان شراكة لوقف تهريب البشر
- رئيس النيجر يحمّل الوضع الأمني في ليبيا مسؤولية «تفاقم الجريمة العابرة للحدود»

وعثرت فرق الإنقاذ التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ووكالة الحماية المدنية في النيجر أمس السبت على 44 مهاجرًا من دول غرب أفريقيا، تائهين شمال النيجر أثناء محاولتهم الوصول إلى ليبيا بعد أن تخلى عنهم مهربهم وسط الصحراء. كما عثر الجيش النيجري، يونيو الماضي، على جثث عشرة مهاجرين في بلدة ديركو بالقرب من ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا

خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»

الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»
سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى

سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى
ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟

ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟
بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط

بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل

50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس

رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
طرح ألبوم غنائي لجوني ديب

طرح ألبوم غنائي لجوني ديب
كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز

رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»

روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد

منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا
الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا
«الأرصاد» يصدر تحذيرا جديدا للصيادين
«الأرصاد» يصدر تحذيرا جديدا للصيادين
النيابة العامة تأمر بضبط صاحب مزرعة قنب هندي جنوب سبها
النيابة العامة تأمر بضبط صاحب مزرعة قنب هندي جنوب سبها
الجمارك: ضبط ليبيين يجلبان أقراصا مخدرة من العجيلات
الجمارك: ضبط ليبيين يجلبان أقراصا مخدرة من العجيلات
ارتفاع الدولار بعد العودة من إجازة العيد بالسوق الرسمية
ارتفاع الدولار بعد العودة من إجازة العيد بالسوق الرسمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
المزيد
الصليب الأحمر: دعم 3000 أسرة ليبية لسداد إيجارات المنازل
الصليب الأحمر: دعم 3000 أسرة ليبية لسداد إيجارات المنازل...
النيجر تطالب بمعالجة الوضع الراهن في ليبيا لحل أزمة الهجرة
النيجر تطالب بمعالجة الوضع الراهن في ليبيا لحل أزمة الهجرة...
انتشال جثة مجهولة الهوية في وادي الربيع
انتشال جثة مجهولة الهوية في وادي الربيع...
ارتفاع الدولار بعد العودة من إجازة العيد بالسوق الرسمية
ارتفاع الدولار بعد العودة من إجازة العيد بالسوق الرسمية...
الجمارك: ضبط ليبيين يجلبان أقراصا مخدرة من العجيلات
الجمارك: ضبط ليبيين يجلبان أقراصا مخدرة من العجيلات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط