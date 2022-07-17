انتشال جثة مجهولة الهوية في وادي الربيع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال جثة مجهولة الهوية بمنطقة وادي الربيع (جنوب شرق العاصمة طرابلس).

وأوضح الهلال الأحمر في بيان، أمس السبت، أن «العثور على الجثة جاء بعد تلقي بلاغ من مركز شرطة وادي الربيع وغرفة أمن تاجوراء»، مشيرًا إلى أن ذلك «جرى بحضور وكيل النيابة والبحث الجنائي وادي الربيع».

وأكد الهلال الأحمر أن الجثة نقلت عبر جهاز الإسعاف والطوارئ ليتسنى للجهات المختصة إتمام باقي الإجراءات القانونية.

- انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر شرق بني وليد

- انتشال جثة مهاجر مغربي قرب زليتن

- انتشال جثة متحللة لمهاجر غير شرعي قرب مرسى تاجوراء

ويستمر انتشال الجثث مجهولة الهوية في أنحاء متفرقة من ليبيا، ففي الأسبوع الماضي قال عضو جمعية السلام للأعمال الإنسانية والإغاثة في بني وليد، حاتم التويجر، إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل جثة مجهولة الهوية من منطقة طريق النهر شرق المدينة، بعد تلقيه بلاغًا عنها من أحد المواطنين.