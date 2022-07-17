ارتفاع الدولار بعد العودة من إجازة العيد بالسوق الرسمية...

استهل سعر صرف الدولار الأميركي معاملات السوق الرسمية بارتفاع مقابل الدينار الليبي بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.
وصعدت العملة الأميركية إلى 4.90 دينار مقابل 4.87 دينار يوم الخميس قبل الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وهبط اليورو بفارق 3 قروش، منخفضًا إلى 4.94 دينار مقارنة بـ4.97 دينار، في حين استقر سعر الجنيه الاسترليني عند 5.82 دينار.
أسعار العملات العربية في السوق الرسمية
وعلى صعيد العملات العربية، صعد الريال السعودي قرشًا واحدًا، مسجلًا 1.30 دينار مقابل 1.29 دينار. وارتفع الدرهم الاماراتي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.
وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.28 دينار، والإيوان الصيني عند 0.72 دينار.
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