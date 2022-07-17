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الأرصاد تصدر تحذيرا جديدا للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 09:11 صباحا
الأرصاد تصدر تحذيرا جديدا للصيادين
نشـرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد 17 يوليو 2022. (الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الأحد، على ساحل الخليج ودرنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة غدًا على ساحل سرت.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• الرياح شمالية شرقية تتحول إلى بحرية غدًا على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وتكون متغيرة الاتجاه صباح غد على ساحل الخمس، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية بوجه عام، وتكون شمالية شرقية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الخليج ودرنة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر، ويصل يوم الغد إلى 2.50 متر على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدًا على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.

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