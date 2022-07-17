الأرصاد تصدر تحذيرا جديدا للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الأحد، على ساحل الخليج ودرنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.