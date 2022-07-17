الأرصاد تصدر تحذيرا جديدا للصيادين...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الأحد، على ساحل الخليج ودرنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة غدًا على ساحل سرت.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• الرياح شمالية شرقية تتحول إلى بحرية غدًا على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وتكون متغيرة الاتجاه صباح غد على ساحل الخمس، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية بوجه عام، وتكون شمالية شرقية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الخليج ودرنة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر، ويصل يوم الغد إلى 2.50 متر على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدًا على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.
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