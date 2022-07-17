الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء صيفية ومعتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة

حالة السماء: صافية غالبًا.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد–مراده

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحيانًا على غات وما جاورها.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.