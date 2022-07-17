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بن قدارة يرد على أنباء تعيينه بناء على صفقة سياسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 01:50 صباحا
بن قدارة يرد على أنباء تعيينه بناء على صفقة سياسية
الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة. (الإنترنت)
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قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فرحات بن قدارة، إن هناك تخوف من أن مجلس الإدارة الجديد «جاء بصفقة سياسية أو تقاسم غنائم أو أن المؤسسة دخلت كصفقة في هذا الموضوع».

وأضاف بن قدارة، في مقابلة مع قناة العربية الحدث، مساء السبت: «نحب أن نطمئن الجميع بأن المؤسسة ستكون شفافة جدا، فالإيرادات التي ستحصلها المؤسسة سيتم الإعلان عنها، كم بعنا وصدرنا».

بن قدارة: لن نكون طرفا في الصراع السياسي
وشدد على أن المؤسسة «لن تكون واقفة إلى جانب أي طرف في الصراع السياسي، بل أداة في تحسين وتطوير قطاع النفط بما يخدم الليبي».

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وتابع: «أنا متفائل وهذا نابع من واقع وليس محض خيال، وذلك بسبب الإمكانيات الضخمة في مجال النفط والغاز التي تحتاج فقط إلى حسن الإدارة وفي هذه الحالة ستعود الفائدة على الليبيين».

ورفض مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط السابق قرار تعيين بن قدارة، متهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بالفساد المالي والسياسي بعد قرار الإطاحة به من المؤسسة، معتبرا أن تعيين بن قدارة جاء وفق صفقة تقف ورائها دولة الإمارات. 

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