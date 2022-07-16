موظفو بلدية زليتن يبدأون اعتصاما غدا احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية زليتن اليوم السبت، عن دخول موظفي البلدية في اعتصام عن العمل غدا الأحد، للمطالبة بزيادة مرتباتهم.

وقالت البلدية في بيان إن الاعتصام سيتواصل «إلى حين النظر في مطالبهم من قبل وزارة الحكم المحلي ومجلس الوزراء بالخصوص».

وقفة احتجاجية تتحول إلى اعتصام لموظفي بلدية زليتن

وأشار البيان إلى الوقفة الاحتجاجية لموظفي البلدية قبل نحو شهر، في 30 يونيو الماضي، للمطالبة بزيادة مرتبات الموظفين والتأمين الصحي «وترسيخا للعدالة بين موظفي الدولة».

وأوضحت الوزارة أن الموظفين لم تشملهم أي زيادة أو علاوة للمرتبات «وفقا للجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (27) لسنة 2011 م ولم تشملهم اي زيادة او علاوة تمييزù .

2.5 مليار دينار من حكومة الدبيبة للبلديات

وفي 30 يونيو الماضي، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي لمناقشة توزيع 2.5 مليار دينار على البلديات.

وأكد التومي وقتها الانتهاء من وضع التصور العام للتوزيع «وفق معايير علمية تراعي الجغرافيا وعدد السكان، والمحافظة على معيار التساوي».

وشدد الدبيبة بدوره على «ضرورة التوزيع العادل للإيرادات من خلال دعم البلديات ماديا وإداريا، ونقل الاختصاصات، وصرف المخصصات المالية لها بشكل مباشر، ومتابعتها فنيا وقانونيا عن طريق وزرة الحكم المحلي».