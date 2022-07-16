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الدبيبة: قمة جدة تؤكد الرفض الدولي لوجود مرحلة انتقالية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 10:37 مساء
الدبيبة: قمة جدة تؤكد الرفض الدولي لوجود مرحلة انتقالية جديدة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن حكومته تثمن البيان الصادر عن قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت اليوم السبت، مضيفًا أن البيان دعا إلى ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا، وكذلك أولوية عقد الانتخابات.

وتابع الدبيبة، في منشور عبر حسابه بموقع «تويتر»: «كل يوم يزداد الموقف الدولي وضوحًا برفض وجود مرحلة انتقالية جديدة»، مشيدًا بدور «الولايات المتحدة والدول الصديقة كافة على موقفها الثابت في دعم الاستقرار ببلادنا».

مشاركة أميركية في القمة العربية
وشارك في القمة التي عقدت في السعودية اليوم، كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة.

- ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟
- تفاصيل البيان الختامي لقمة جدة 
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قمة جدة تدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا
وفي البيان الختامي الصادر عن القمة، جدد القادة المشاركون «دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن... وضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنبًا إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء».

كما أشاروا إلى دعمهم توحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة، مؤكدين تقديرهم لاستضافة مصر الحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.

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