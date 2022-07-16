Atwasat

الخارجية الروسية: فاتورة الصراع الليبي ستصل إلى تريليون دولار بحلول 2025.. والغرب سبب ذلك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 10:02 مساء
الخارجية الروسية: فاتورة الصراع الليبي ستصل إلى تريليون دولار بحلول 2025.. والغرب سبب ذلك
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قدرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، خسائر الصراع الليبي بحلول العام 2025 بتريليون دولار، محملة الغرب المسؤولية عن هذا الصراع.

وقدمت الوزارة في التقرير المنشور اليوم، حصيلة عن الخسائر المادية التي تكبدتها دول سقطت «ضحايا» للتدخلات العسكرية الأميركية وحلفاء واشنطن في حلف الأطلسي، منوهة إلى أن من بين هذه الدول: ليبيا والعراق وسورية.

وأوضحت أنه جراء تدخل الولايات المتحدة والناتو في ليبيا، قدرت خسائر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بين العامين 2011 و2015 بـ216 مليار دولار.

معاناة لا توصف في الشرق الأوسط سببها واشنطن
وأضافت الوزارة أن هذه الأرقام تستند إلى مصادر موثوقة، معتبرة أن «الآلة العسكرية الأميركية جلبت معاناة لا توصف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ونوهت إلى أن أكثر من 205 آلاف مدني لقوا مصرعهم جراء غزو الولايات المتحدة وحلفائها، العراق.

وعن سورية، أشار التقرير إلى القصف الذي قامت به واشنطن وحلف شمال الأطلسي، مما أدى إلى تخريب مدينة الرقة بالكامل، حيث دمرت 11 ألف مبنى، وأن 80% من مساحة المدينة صارت غير صالحة للسكن.

وقال إنه «خلال العشرين عامًا الماضية وحدها، تكبد ضحايا اعتداءات الدول الغربية فقط أضرارًا مادية لا تقل قيمتها عن 1.5 تريليون دولار».

كما اعتبر التقرير أن «واشنطن وحلفاءها لم يجدوا بعد الشجاعة لتحمل المسؤولية عن أعمالهم الإجرامية وتعويض العالم عن كل ما فعلوه».

ما سبب الإحصاء الروسي للخسائر الناجم عن التدخلات العسكرية الأميركية في العالم؟
من جانبها، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن نشر التقرير سببه «تكرار الدول الغربية تصريحات تنادي بتحصيل تعويضات من روسيا، ومصادرة الممتلكات الروسية العامة والخاصة في الخارج لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا»، في سياق الحرب الروسية-الأوكرانية.

وذكرت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا، خلال إحاطة بمجلس الأمن الدولي منتصف يونيو الماضي، أن «منطقة الساحل الأفريقي أصبحت بأكملها ضحية لتدخل غير مسؤول وغير مبرر وغير مصرح به من قبل مجلس الأمن في ليبيا في العام 2011. وهذا ما جعل المنطقة هدفًا لأعمال اللصوصية والإرهاب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى

سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى
بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط

بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل

50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس

رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
طرح ألبوم غنائي لجوني ديب

طرح ألبوم غنائي لجوني ديب
كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز

رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»

روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد

منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد
بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير بحل الدولتين

بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير ...
عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس

عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»

بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
قدور ينفي اعتزامه الاستقالة من حكومة باشاغا
قدور ينفي اعتزامه الاستقالة من حكومة باشاغا
بدء المرحلة الثانية من إنارة الطريق بين شارع النصر وأبو مشماشة في طرابلس
بدء المرحلة الثانية من إنارة الطريق بين شارع النصر وأبو مشماشة في...
المنفي في زامبيا للمشاركة في اجتماع للاتحاد الأفريقي
المنفي في زامبيا للمشاركة في اجتماع للاتحاد الأفريقي
المجلس البلدي قصر الأخيار : بعض العائلات هجر منازله بسبب انتشار جثث على البحر
المجلس البلدي قصر الأخيار : بعض العائلات هجر منازله بسبب انتشار ...
الخارجية الروسية: فاتورة الصراع الليبي ستصل إلى تريليون دولار بحلول 2025.. والغرب سبب ذلك
الخارجية الروسية: فاتورة الصراع الليبي ستصل إلى تريليون دولار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
المزيد
موظفو بلدية زليتن يبدأون اعتصاما غدا احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم
موظفو بلدية زليتن يبدأون اعتصاما غدا احتجاجا على عدم زيادة ......
المنفي لرئيس المجلس الأوروبي: إدارة أموال ليبيا تخص الليبيين وحدهم
المنفي لرئيس المجلس الأوروبي: إدارة أموال ليبيا تخص الليبيين......
الدبيبة: قمة جدة تؤكد الرفض الدولي لوجود مرحلة انتقالية جديدة
الدبيبة: قمة جدة تؤكد الرفض الدولي لوجود مرحلة انتقالية ......
الخارجية الروسية: فاتورة الصراع الليبي ستصل إلى تريليون دولار بحلول 2025.. والغرب سبب ذلك
الخارجية الروسية: فاتورة الصراع الليبي ستصل إلى تريليون ......
المجلس البلدي قصر الأخيار : بعض العائلات هجر منازله بسبب انتشار جثث على البحر
المجلس البلدي قصر الأخيار : بعض العائلات هجر منازله بسبب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط