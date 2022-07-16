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المجلس البلدي قصر الأخيار : بعض العائلات هجر منازله بسبب انتشار جثث على البحر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 09:24 مساء
المجلس البلدي قصر الأخيار : بعض العائلات هجر منازله بسبب انتشار جثث على البحر
عدد من أهالي قصر الأخيار أثناء المطالبة بالتدخل لإنقاذ المدينة من انتشار جثث على البحر، 16 يوليو 2022. (المجلس البلدي)
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دعا المجلس البلدي قصر الأخيار إلى ضرورة التدخل لإنقاذ الأهالي الذين اضطروا لترك منازلهم ومزارعهم نتيجة انتشار الجثث الملقاة على شواطئ البحر في فصل الصيف.

وأضاف المجلس في مقطع فيديو  بعنوان «بيان من أعيان وأهالي وبلدية قصر خيار» أن الجثث تبعث روائح كريهة مع مخاوف من تفشي الأمراض والأوبئة، «خاصة بعد انتشار بعوضة في الآونة الأخيرة لم تعرف من قبل مما تسبب في كثير من الأمراض الجلدية مصحوبة بحمى، الأمر الذي أدى إلى حالة ذعر بين المواطنين».

غضب الأهالي بعد ترك مزارعهم
وقال البيان إن الجهات المختصة جاءت وعاينت المكان ووجدت أن «الوضع مأساوي ويحتاج إلى جهود الدولة للتخفيف عن المواطنين الذين تسود بينهم حالة غضب واحتقان نتيجة حرمانهم من العمل في مزراعهم، بعد أن اضطروا لمغادرتها». كما حمل المجلس المسؤولية للجهات المختصة، مشددين على ضرورة سرعة نجدة البلدية.

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مطالب أهالي قصر الأخيار.. ودعوات إلى الدبيبة لزيارة البلدية
وعدد البيان مطالب أهالي البلدية، التي تتمثل في: دعم جهاز الإسعاف من توفير سيارات للوصول إلى الجثث الملقاة ونقلها، وكذلك دعم مركز الشرطة وتزويده بالإمكانيات للتعامل مع التضاريس الوعرة، ودعم خفر السواحل بزوارق بحرية، وإنشاء موقع لثلاجة لحفظ الجثث. ودعم مكتب الهلال الأحمر ليتمكن من أداء العمل، وستحداث مكتب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وحذر البيان من «احتقان المواطنين وما قد يتبع ذلك من آثار»، مطالبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بزيارة البلدية بشكل عاجل للوقوف على الوضع ميدانيا.

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