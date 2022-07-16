بدء المرحلة الثانية من إنارة الطريق بين شارع النصر وأبو مشماشة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإنارة بالطريق الرابط بين شارع النصر وأبو مشماشة في العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم السبت، أن التنفيذ يتضمن تركيب أعمدة ورؤوس إنارة، وذلك في إطار توسعة الطريق العام بشارع النصر.

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محطة غرب طرابلس تدخل على شبكة الكهرباء

وقبل ذلك، أكدت الشركة اليوم، الدخول بالوحدة الأولى بمحطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالية على الشبكة بقدرة 156 ميغاوات، بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات التشغيلية.

جانب من أعمال المرحلة الثانية لإنارة الطريق بين شارع النصر وأبو مشماشة في طرابلس. (شركة الكهرباء)

جانب من أعمال المرحلة الثانية لإنارة الطريق بين شارع النصر وأبو مشماشة في طرابلس. (شركة الكهرباء)

جانب من أعمال المرحلة الثانية لإنارة الطريق بين شارع النصر وأبو مشماشة في طرابلس. (شركة الكهرباء)

جانب من أعمال المرحلة الثانية لإنارة الطريق بين شارع النصر وأبو مشماشة في طرابلس. (شركة الكهرباء)