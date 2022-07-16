بلدية قصر الأخيار تطلب الدعم لمواجهة انتشار جثث المهاجرين غير الشرعيين

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت بلدية قصر الأخيار، الدعم من جهات الاختصاص بالدولة، لمواجهة البعوضة المستجدة في بحيرة قريم وكذلك معالجة انتشار الجثث الناتجة عن الهجرة غير الشرعية.

وعقد عميد البلدية سالم عواج، اجتماعا اليوم مع إدارة الإصحاح البيئي ومكتب العلاقات والإعلام ورئيس مكتب الشؤون الأمنية وجهاز الإسعاف والطوارئ، لبحث التطورات الخاصة بمكافحة البعوضة المستجدة في بحيرة قريم ومعالجة انتشار الجثث الناتجة عن الهجرة غير الشرعية، بحسب بيان للبلدية اليوم.

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وأوضح البيان أن عميد البلدية وضع الحاضرين في صورة الإمكانيات القليلة والمحدودة جدا بالمستشفى القروي، وجهاز الإسعاف والطوارئ ولدى إدارة الإصحاح البيئي.

وتوصل الاجتماع إلى ضرورة طلب الدعم من جهات الاختصاص بالدولة، لتوفير العقاقير اللازمة والسيارات المجهزة لمكافحة البعوض والآفات المستجدة لإدارة الإصحاح البيئي، وتزويد المستشفى القروي بثلاجة خاصة بحفظ الجثث المنتشرة على الشواطئ، وكذلك تزويد جهاز الإسعاف والطوارئ بسيارات إسعاف ذات دفع رباعي للوصول للأماكن الوعرة.

وبحسب البلدية، فإن الأهالي والأعيان أعدوا بيانا موجها للجهات الرسمية في الدولة، موضحا فيه كل ما توصل له الاجتماع وما ظهر من إصابات وتشرد في الأماكن المتضررة، للعرض على الجهات المسؤولة في الدولة.