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اللافي يبحث مع المشري آليات معالجة «النقاط الخلافية» لإنجاح المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 05:51 مساء
اللافي يبحث مع المشري آليات معالجة «النقاط الخلافية» لإنجاح المسار الدستوري
عبد الله اللافي مع خالد المشري. (صفحة اللافي على تويتر)
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بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، آليات معالجة «النقاط الخلافية»، لإنجاح المسار الدستوري.

وقال اللافي، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه اجتمع في «لقاء إيجابي» مع المشري، وناقشا آليات معالجة النقاط الخلافية، لإنجاح المسار الدستوري، في إطار استكمال المشاورات حول إنجاز خارطة الطريق نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ومطلع يوليو أعلن المجلس الرئاسي مبادرة تتمثل في تكليف اللافي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

- اللافي يبحث مع رئيس المحكمة العليا إعادة صياغة النصوص الخلافية في مشروع الدستور
- اللافي وعقيلة صالح يناقشان نقاطا لصياغة «مبادرة وطنية شاملة»

والإثنين بدأ اللافي مشاوراته الرسمية، بلقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيدًا لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية.

اللافي مع رئيس المحكمة العليا
والثلاثاء الماضي، بحث اللافي، مع رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور بشكل توافقي، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة.

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