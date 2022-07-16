الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأجهزة الحكومية، بعدم السماح للموظفين بالدخول لمقر عملهم دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس «كورونا».

وقال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وجه تعليمات للوزراء، ورؤساء ومديري المؤسسات والهيئات والمراكز والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها بعدم السماح لأي موظف بالدخول لمقر عمله دون إبراز بطاقة التطعيم.

كما حث القرار كافة العاملين على أخذ الجرعات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس «كورونا».

- الدبيبة: مكافآت مراكز العزل في حسابات وزارة الصحة هذا الأسبوع

ولفت البيان إلى أن القرار جاء بعد اجتماع الدبيبة بديوان وزارة الصحة اليوم السبت، لمتابعة الوضع الوبائي في كافة أنحاء البلاد، وبناء على تقرير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس «كورونا».

وفي تقريره الأسبوعي، الصادر أمس الجمعة، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن نسبة الحالات الموجبة في ليبيا وصلت الأسبوع الماضي إلى 35%، بعد تسجيل 251 حالة إيجابية من أصل 1003 عينات جرى تحليلها.

دعوات للتطعيم واستكمال جميع الجرعات

والخميس، دعا المركز المواطنين للتطعيم واستكمال جميع الجرعات للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في البلاد، مشيرًا إلى استمرار حملة التوعية حول أهمية تلقى التطعيم ضد فيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية مع ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس «كورونا».

وأوضح أن هذه الحملات يشرف عليها المركز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) والجهات الصحية والمسؤولين داخل مدن سرت وإجدابيا وبنغازي والبيضاء ودرنة وطبرق وامساعد وبير الأشهب والوحات.