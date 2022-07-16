أول فوج من الحجاج الليبيين يغادر إلى المدينة المنورة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم السبت، مغادرة أول فوج من حجاج ليبيا مكة المكرمة إلي المدينة المنورة، بعد أن أتمّوا مناسكهم بطواف الوداع.

ويوم الثلاثاء، أدي الحجاج الليبيون طواف الوداع بمكة المكرمة، وهو آخر ركن بالمشاعر المقدسة بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق. وتوزع الحجاج على 73 مجموعة عند وصولهم إلى جبل عرفات لأداء المناسك، وحددت أماكن إقامتهم حسب مناطقهم.

خدمات الكشافة والمرشدات للحجاج الليبيين

وأقامت تلك المجموعات في مخيمين حملا رقمي 56 و57، وسط حضور أفراد من الكشافة والمرشدات، الذين قدموا لهم الخدمات، وأرشدوهم لأماكن إقامتهم، كما وزعوا عليهم السلال الغذائية.

يشار إلى أن هيئة الحج تكفلت بدفع قيمة الهدي عن كل الحجاج التابعين لها، كما صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بأن الدولة تحملت تكاليف الحج بواقع 35 ألف دينار لكل حاج.

أول فوج من الحجاج الليبيين لدى مغادرته إلى المدينة المنورة، 16 يوليو 2022. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)

أول فوج من الحجاج الليبيين لدى مغادرته إلى المدينة المنورة، 16 يوليو 2022. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)

أول فوج من الحجاج الليبيين لدى مغادرته إلى المدينة المنورة، 16 يوليو 2022. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)