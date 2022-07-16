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«سونلغاز» الجزائرية: نصدر الكهرباء إلى ليبيا يوميا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 16 يوليو 2022, 12:23 مساء
«سونلغاز» الجزائرية: نصدر الكهرباء إلى ليبيا يوميا
مقر شركة «سونلغاز» الجزائرية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة «سونلغاز» الجزائرية الحكومية مواصلة تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا يوميًا أمام الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي يعاني منه الليبيون.

وجاءت تصريحات المدير العام لمجمع «سونلغاز» مراد عجال من ولاية الطارف الحدودية مع تونس يوم الخميس الماضي؛ إذ أشار إلى تصدير ما يعادل 500 ميغاوات من الكهرباء نحو الخارج، مبرزًا أن «عملية تصدير الكهرباء إلى الدول الجارة على غرار تونس وليبيا التي شُرع فيها منذ سنوات تجري بصفة يومية».

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في شهر يونيو الماضي، التقى وفد من الشركة العامة للكهرباء مع وزير الطاقة الجزائري، حيث بحثا تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء في ليبيا، وتنفيذ تطوير قطاع الطاقة. كما ناقش الجانبان تطوير العلاقات بين الطرفين في قطاع الطاقة وفتح آفاق التعاون في المستقبل القريب، والمساعدة في صيانة الشبكة العامة للكهرباء وتدريب العاملين.

وفد من حكومة الدبيبة في الجزائر
كما أجرى وفد من حكومة الوحدة الوطنية زيارة عمل إلى الجزائر الثلاثاء الماضي، حيث استقبل الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الجزائرية، مهماه بوزيان مسؤولين يمثلون وزارة النفط والغاز لحكومة الوحدة بقيادة مصطفى بن عيسى المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية ومحافظ ليبيا لدى منظمة «أوبك»، ومدير الانتقال الطاقوي بوزارة النفط والغاز لحكومة الوحدة الوطنية الدكتور جهاد عمار حيث اتفقا على إعداد اتفاقية إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الانتقال الطاقوي وتجسيد مشاريع الطاقات المتجددة.

يشار إلى أن ليبيا تعمل على توليد 22% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، لكن الصراع السياسي حول السلطة يعيق تنفيذ أي أجندة إصلاح طاقوي.

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