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الأرصاد تحذر الصيادين لليوم الثاني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 11:32 صباحا
الأرصاد تحذر الصيادين لليوم الثاني
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت 16 يوليو 2022.
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، ظهر اليوم السبت، على الساحل الممتد من درنة إلى خليج تصل سرعتها إلى 25 عقدة، وذلك في تحذير لليوم الثاني على التوالي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة غدًا على ساحل سرت ومصراتة.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية بشكل عام، وتكون متغيرة الاتجاه صباحًا على الساحل الممتد من الخمس الى سرت سرعتها تتراوح بين5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح بحرية إلى شمالية غربية بوجه عام، وتكون غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل ظهر اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة وخليج بمبا.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر على الساحل الممتد من رأس لانوف الى شحات، يتراوح بين 1.25 و 2 متر على الساحل الممتد من درنة الى أقصى الساحل الشرقي.
• البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس لانوف الى شحات ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة الى أقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25  و28 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر الصيادين لليوم الثاني
الأرصاد تحذر الصيادين لليوم الثاني
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