الأرصاد تحذر الصيادين لليوم الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، ظهر اليوم السبت، على الساحل الممتد من درنة إلى خليج تصل سرعتها إلى 25 عقدة، وذلك في تحذير لليوم الثاني على التوالي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة غدًا على ساحل سرت ومصراتة.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية بشكل عام، وتكون متغيرة الاتجاه صباحًا على الساحل الممتد من الخمس الى سرت سرعتها تتراوح بين5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.