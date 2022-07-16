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السفارة الإيطالية ترحب بالإعلان عن رفع القوة القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 09:34 صباحا
السفارة الإيطالية ترحب بالإعلان عن رفع القوة القاهرة
مقر السفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: حساب السفارة على موقع تويتر)
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رحبت سفارة إيطاليا لدى ليبيا، يوم الجمعة، بالإعلان عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا ورفع القوة القاهرة في جميع الموانئ.

أعربت السفارة في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على «تويتر» عن أملها أن «يسهم هذا التطور في التغلب على الخلافات والانقسامات بما في ذلك الخلاف على الحكومة والتحسين العاجل للخدمات الأساسية للسكان؛ وتجديد الحوار السياسي الليبي الليبي حول خريطة طريق توافقية للانتخابات بدعم من الأمم المتحدة»، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

ودعت السفارة جميع الأطراف إلى «العمل البناء باتجاه تحقيق هذه الأهداف ومعالجة الخلافات بالطرق السلمية من خلال الآليات العدلية والحوار».

رفع حالة القوة القاهرة
ويوم الجمعة، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية اعتبارًا من أمس، ورفع حالة القوة القاهرة بها.

- بن قدارة يعلن انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية 
- الدبيبة يرحب برفع القوة القاهرة عن الحقول والمنشآت النفطية
- شركة الكهرباء: رفع القوة القاهرة عن المنشآت النفطية سينعكس إيجابيا على الشبكة

وقال إنه أعطى تعليماته بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمعايير الأمن والسلامة العامة، حسب كلمته في قاعة الاجتماعات بشركة الخليج العربي «أجوكو» بمدينة بنغازي، بعد اجتماعه مع «حكماء وأعيان الهلال النفطي»، والتي نقلتها صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

الدبيبة: من المهم أن ينعكس ذلك على تحسين وضع شبكة الكهرباء
ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بإعلان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من الحكومة رفع القوة القاهرة. وقال الدبيبة: «من المهم أن ينعكس ذلك على تحسين وضع شبكة الكهرباء، وتعزيز إمدادات الوقود.. رؤيتنا ثابتة، ومبادئنا راسخة، نحو تحقيق الانتخابات فـي أوضاع ممكنة.. ليبيا أفضل»، حسب تدوينة على حسابه في موقع «تويتر».

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