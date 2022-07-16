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مدير أمن سبها: سنطبق القانون ضد أي أحد يسيطر على المال العام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 12:44 صباحا
مدير أمن سبها: سنطبق القانون ضد أي أحد يسيطر على المال العام
مدير أمن سبها عميد أسامة شعبان عويدات خلال اجتماع بديوان رئاسة الوزراء في المدينة، 14 يوليو 2022، (أخبار الحكومة المكلفة)
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قال مدير أمن سبها عميد أسامة شعبان عويدات إن قوات الأمن في المدينة ستطبق «القانون ضد أي أحد يسيطر على المال العام ويرفض إرجاعه».

وأضاف: «سأطبق صحيح القانون، والليبيون كلهم سواء أمامي ولا أفرق، وأطلب من المشايخ تسهيل عملنا.. لن أجامل أحد وسأطبق القانون على نفسي قبل أي أحد آخر»، وذلك في كلمة خلال اجتماع برئاسة نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزامدة، بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها، وبحضور عدد من أعيان المدينة، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة أخبار الحكومة المكلفة على موقع فيسبوك، أمس الجمعة.

وأشار إلى تقديمه خطة عمل لمدة ستة أشهر إلى الحكومة، طالبا منها المساعدة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.

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