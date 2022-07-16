الزادمة: الجنوب سيحصل على نصيب الأسد من مشروعات الطرق

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، سالم الزادمة إن الجنوب سيحصل على «نصيب الأسد» من مشروعات لطرق المقررة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على تركيز الحكومة الكامل على الجنوب.

وأشار إلى استمرار حملة إزالة العشوائيات في مدينة سبها، متعجبا من المخالفين الذين بنوا في حرم الطرق، وفي منتصف بعضها، وتابع: «كيف يمكن أن ننفذ مشروع صرف صحي أو غيره في ظل هذه المخالفات»، حسب كلمته خلال لقاء مع عدد من أهالي سبها في ديوان رئاسة الوزراء بالمدينة، نشرتها صفحة أخبار الحكومة المكلفة على فيسبوك، أمس الجمعة.

ودعا الأهالي الحاضرين في الاجتماع إلى المساعدة في رد الممتلكات العامة وتسليم المطلوبين، لافتا إلى أنه لا يمكن لشركة أن تعمل في المشاريع في ظل غياب القانون.

الزادمة يصافح مستقبليه لدى وصوله إلى الديوان.

جانب من الحضور في الاجتماع.

جانب من الحضور في الاجتماع.