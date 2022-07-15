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غرق شاب قبالة ساحل سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 15 يوليو 2022, 11:05 مساء
غرق شاب قبالة ساحل سرت
غرق، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توفى شاب غرقا قبالة ساحل مدينة سرت اليوم الجمعة.

وقالت مصادر أهلية أن الشاب مصباح امحمد مصباح القذافي توفى غرقا خلال سباحته في مياه شاطئ منطقة الثلاثين غرب المدينة، فيما نجا رفاقه الخمسة.

وأرجعت المصادر سبب غرقه إلى ارتفاع موج البحر اليوم.

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وتكررت حوادث الغرق خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت سرت حادثتين مماثلتين منذ بداية شهر يوليو، وأيضا سجلت صبراتة حادثة غرق ثلاثة أشخاص منتصف الشهر الجاري أيضا.

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