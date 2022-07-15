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شركة الواحة عن إنهاء تكليف رئيس قسم الإعلام: ليس من صلاحياتنا الحديث عن القرارات السيادية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 10:14 مساء
شركة الواحة عن إنهاء تكليف رئيس قسم الإعلام: ليس من صلاحياتنا الحديث عن القرارات السيادية
شعار شركة الواحة للنفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة الواحة للنفط أسباب إنهاء تكليف رئيس قسم الإعلام بها، قائلة إنه «ليس من صلاحياتها الحديث عن القرارات السيادية الصادرة عن الدولة الليبية».

وقالت الشركة، في بيان اليوم الجمعة، إن صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، لم تسمها، «حاولت الزج بإدارة الشركة في مواضيع ليست من اختصاصاتها ولا تملك الصلاحية للحديث عنها».

الشركة توضح سبب إنهاء تكليف رئيس قسم الإعلام
وتابعت: «للتوضيح، فقد اتخذ القرار نتيجة تجاوز المعني لصلاحياته الإدارية في مناسبتين متتاليتين، إذ نشر في المرة الأولى كلمة مسجلة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة (الوطنية للنفط) بموقع الشركة الرسمي، ونبهنا عليه ألا يزج بالشركة في أي منازعات، والإبقاء على الهدف الأساسي، وهو بيان نشاطات الشركة المختلفة في جميع المواقع».

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وأضافت: «وفي المرة الثانية تجاهل تعليماتنا، ووضع منشور تهنئ فيه شركة الواحة عملية استلام رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمهامه وفقا للقرار رقم 642، الصادر عن مجلس الوزراء، ولهذا السبب، ولقيامه بالمخالفة الثانية دون الحصول على الإذن المسبق من رؤسائه، أصدرنا قرارا بإنهاء تكليفه من مهامه كرئيس لقسم الإعلام، وتسكينه بالوظيفة المناسبة له باعتباره حاملا لشهادة جامعية في مجال الهندسة النفطية».

وأكدت الشركة أنه «ليس من صلاحياتها الحديث عن القرارات السيادية الصادرة عن الدولة الليبية، وتلتزم بالعمل مع من يحمل الصفة».

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