عون يؤكد استعداده الامتثال للقانون في اتهامات صنع الله (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، استعداده الامتثال للقانون في الاتهامات التي وجهها له رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله، قائلا: «واثق في نفسي ولست خائفا، ومازلت على تصريحاتي لأنها سليمة مئة بالمئة».

وتابع: «هو لا يفهم حتى في اللغة العربية.. أنا قلت إقفالات النفط ليست خسارة مباشرة.. صحيح.. خسارة آنية لكن النفط ما زال موجود في المكامن ونقدر نطلعه بعد ذلك»، حسب تصريحه إلى برنامج «نسخة إلى الرأي العام»، المذاع على قناة الوسط «WTV»، اليوم الجمعة.

صنع الله يهاجم عون

وفي كلمة خلال ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، هاجم صنع الله، عون، عارضا تصريحات للأخير قال فيها إن إغلاقات النفط ليست خسارة، ولكن الخسارة المباشرة في تدمير الحقول.

وخاطب صنع الله الدبيبة: «لو كنت رئيس حكومة كنت أقلت عون وحوَّلته للتحقيق بسبب تصريحاته هذه»، وقال إن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط هو والعدم سواء، متابعا: «تجيب مجموعة عليهم قضايا لدى النيابة».

عون يرد على الاتهام بعقد صفقة مع الإمارات

كما اتهم صنع الله، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بـ«التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات مع الإمارات»، وقال: «لن تستطيع أنت أو غيرك أن تدير شيئا للمؤسسة. هذه مؤسسة للشعب الليبي وليست لعائلة الدبيبة، ولا تملك أنت القدرة على مؤسسة النفط، هذه الحكومة منتهية الولاية وهناك حكومة أخرى معيَّنة من البرلمان».

وفي هذا الشأن علق عون قائلا إن صنع الله لو كان لديه دليل في هذا الخصوص، كان عليه التقدم به إلى الجهات المسؤولة لدى علمه بتلك المعلومات، مكملا: «لماذا تأخر الحديث عن هذا الأمر إلى هذا الوقت؟».

عون: صنع الله مدعوم من السفيرين الأميركي والبريطاني

وكشف عون عن مذكرة رسمية أرسلها إلى صنع الله «طلب فيها منه عدم الاستقواء بالخارج عبر تدوينات تنشر على حسابات وصفحات رسمية للمؤسسة.. مشيرا إلى أن الدعم الخارجي له لم يكن سرا».

- شاهد في «وسط الخبر»: ابن قدارة في المنصب وصنع الله يرفض.. ما مصير قطاع النفط الليبي؟

- وزارة النفط تهاجم صنع الله: لماذا سكت على ادعاءاتك إلى اليوم؟

- هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

- نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط

وأكمل: «ربما الداعمين له قالوا له قل الذي تريده ثم تخلوا عنه.. ليس سرا إنه يستقوى بسفارتي أميركا وبريطانيا.. لا أقول النظام.. السفير الأميركي هو الذي يدعم فيه باستمرار ويدافع عنه».

نورلاند: مؤسسة النفط عملت بكفاءة واستقلال تحت قيادة صنع الله

وأمس الخميس، علق مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند على الأحداث التي صاحبت قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط، معربا عن قلقه حيال تلك التطورات التي تحيط بتلك الجهة «الحيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها»، مضيفًا أنها «ظلت مستقلة سياسيا وتعمل بكفاءة تقنية تحت قيادة مصطفى صنع الله».

لكنه أشار إلى أهمية ألا يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة، و«يجوز الطعن في المحكمة على قرار تغيير مجلس الإدارة».